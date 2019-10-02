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В пражском районе Опатов открыли перехватывающую парковку

В пражском районе Опатов открыли перехватывающую парковку

Марина Комарова 476 0
Парковать машину на окраине Праги и добираться в центр города на общественном транспорте теперь будет проще. Возле метро «Опатов» открыта автостоянка P+R, рассчитанная на 216 автомобилей. Стоимость парковки на целый день составит всего 20 крон.
В пражском районе Опатов открыли перехватывающую парковку

Автостоянка в Опатове была закрыта на два года из-за имущественных споров. Город сумел договориться с частным владельцем в августе этого года. «Мы сразу начали устанавливать все необходимое оборудование и восстанавливать работу парковки, включая ее подключение к системе P+R», — расказал директор TSK Йозеф Синчак. Охраняемая автостоянка будет открыта каждый день с четырех утра до часа ночи. 

До конца года компания TSK планирует открыть дополнительные автостоянки P+R в районах Браник и Беховице общей вместимостью 400 автомобилей. По словам мэра Беховице Ондржея Мартана, этот район становится самым важным транспортным узлом на востоке Праги. Параллельно начнется строительство автостоянки P+R у железнодорожной станции Прага-Браник. 

«Наша цель — предложить водителям возможность передвигаться на общественном транспорте, включая пригородные поезда, чтобы в часы пик быстро добираться до центра», — отметил заместитель мэра Праги по транспорту Адам Шейнгерр.

В первой половине следующего года начнется строительство дополнительных парковок в районах Прага-Хостиварж, где будет 87 мест, и Прага-Липенце (45 мест).

Источник: prazsky.denik.cz

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Темы
парковка Автомобили Прага транспорт
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