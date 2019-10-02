Умер Карел Готт

В возрасте 80 лет скончался легендарный чешский певец Карел Готт. Он умер дома в кругу своей семьи, сообщила сегодня пресс-секретарь Анета Столзова.

Осенью 2015 года врачи диагностировали у Карла Готта рак лимфатических узлов, популярный чешский певец прошел шесть курсов химиотерапии и вернулся на сцену. Позже говорилось об ослабленном иммунитете, из-за которого ему приходится постоянно бороться с воспалением дыхательных путей. Однако тогда он заявил, что не намерен прощаться с музыкальной карьерой.

В феврале прошлого года Готт был госпитализирован с тяжелым гриппом в больницу в Праге. Из-за болезни было отменено его выступление в Ческе-Будеёвице. В июле этого года из-за острой пневмонии Карел Готт отменил концерт на фестивале в Либерце.

Примерно полтора года назад у певца был обнаружен миелодиспластический синдром. Несмотря на несколько видов лечения, в последние месяцы болезнь трансформировалась в острый лейкоз.

За плечами Карла Готта — десятилетия успешной музыкальной карьеры, более 2500 записанных песен, 150 альбомов, 180 синглов, роли в 30 фильмах, более 40 наград «Чешский соловей» и 13-е место на конкурсе «Евровидение», где он в 1968 году представлял Австрию.

Источник: aktualne.cz