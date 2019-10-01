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Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем

Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем

Марина Комарова 120 0
На железнодорожном переезде в районе Зноймо 1 октября около 8 часов утра автомобиль столкнулся с пассажирским поездом. В результате ДТП погибли двое молодых людей. Движение на железной дороге приостановлено примерно до полудня.
Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем

Железнодорожный переезд у поселка Шанов оснащен световой сигнализацией. Автомобиль выехал на переезд, а поезд, который направлялся в Бржецлав, после столкновения протащил машину несколько метров.

«Два человека, находившиеся в автомобиле, погибли до прибытия нашей команды. Они получили травмы, несовместимыеи с жизнью», — рассказала пресс-секретарь спасательной службы Михаэла Ботхова. Представитель полиции Богумил Малашек подтвердил, что в ДТП погибли 21-летний водитель и 15-летняя пассажирка.

Источник: novinky.cz

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Темы
Автомобили Чехия Чешские железные дороги полиция дтп
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