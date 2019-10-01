Два человека погибли при столкновении поезда с автомобилем

Железнодорожный переезд у поселка Шанов оснащен световой сигнализацией. Автомобиль выехал на переезд, а поезд, который направлялся в Бржецлав, после столкновения протащил машину несколько метров.
«Два человека, находившиеся в автомобиле, погибли до прибытия нашей команды. Они получили травмы, несовместимыеи с жизнью», — рассказала пресс-секретарь спасательной службы Михаэла Ботхова. Представитель полиции Богумил Малашек подтвердил, что в ДТП погибли 21-летний водитель и 15-летняя пассажирка.
Источник: novinky.cz