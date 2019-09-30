Участники экологических протестов развесили по Праге одежду

30 сентября в 20 местах чешской столицы, в основном у станций метро, появилась развешенная одежда. Цель акции «Платья без людей» — привлечь внимание к защите окружающей среды и к климатической ситуации в мире.

Организатором акции выступает общественное движение Extinction Rebellion. По мнению экологов, люди должны задуматься над тем, какой вред приносит планете текстильная промышленность.

«Если мы продолжим игнорировать научные выводы о климатическом кризисе, человечество вымрет в XXI веке. И у нас останутся платья без людей», — указано на листовке.

Экологи отмечают, что текстильная промышленность является второй самой грязной отраслью в мире после нефтяной. Причина в том, что выращивание культур, необходимых для производства текстиля, требует больших затрат воды, а при переработке используются химические вещества и загрязняются сточные воды. Материал в процессе производства транспортируется несколько раз. По данным Европейской комиссии, граждане ЕС ежегодно выбрасывают 5,8 млн тонн текстиля, из которых только четверть перерабатывается или используется для благотворительности. Одежда, которую движение развесило сегодня по Праге, была оставлена две недели назад в парке Гребовка.

«Платья без людей» — первое из серии мероприятий под названием «Украсим улицы». За ним последует неделя протестов, которая завершится массовой акцией на Вацлавской площади 12 октября. Движение Extinction Rebellion, созданное в мае прошлого года в Великобритании, уже проводило ряд акций в Чешской Республике.

Источник: ceskenoviny.cz