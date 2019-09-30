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В пражском зоопарке открыли новый павильон редких птиц

В пражском зоопарке открыли новый павильон редких птиц

Марина Комарова 191 0
28 сентября для посетителей пражского зоопарка был торжественно открыт Rákosův pavilon — новый павильон, где представлена уникальная коллекция редких попугаев и других птиц.
В пражском зоопарке открыли новый павильон редких птиц

Открытие было приурочено к 88-летию пражского зоопарка. В новом павильоне в том числе можно увидеть гиацинтового ару, одного из самых крупных в мире попугаев.

Новое здание носит имя Станислава Ракоса, известного птицевода и мецената, который внес щедрый вклад в строительство павильона. На церемонии открытия присутствовала его жена Людмила Ракосова.

«Павильон представляет попугаев в среде, которая почти идеально соответствует местам, где они живут в природе, с точки зрения растительности и ландшафтного дизайна», — рассказал Мирослав Бобек, директор Пражского зоопарка. 

Всего в павильоне представлены восемь экспозиций: Новая Зеландия, Филиппины, тропический лес Новой Гвинеи (две выставки), лес на Ямайке, Пантанал, Бразильское Каатинга и Южно-Вьетнамские предгорья.

Источник: zoopraha.cz

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Темы
зоопарк Прага выставка Чехия
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