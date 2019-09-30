В пражском зоопарке открыли новый павильон редких птиц

Открытие было приурочено к 88-летию пражского зоопарка. В новом павильоне в том числе можно увидеть гиацинтового ару, одного из самых крупных в мире попугаев.
Новое здание носит имя Станислава Ракоса, известного птицевода и мецената, который внес щедрый вклад в строительство павильона. На церемонии открытия присутствовала его жена Людмила Ракосова.
«Павильон представляет попугаев в среде, которая почти идеально соответствует местам, где они живут в природе, с точки зрения растительности и ландшафтного дизайна», — рассказал Мирослав Бобек, директор Пражского зоопарка.
Всего в павильоне представлены восемь экспозиций: Новая Зеландия, Филиппины, тропический лес Новой Гвинеи (две выставки), лес на Ямайке, Пантанал, Бразильское Каатинга и Южно-Вьетнамские предгорья.
Источник: zoopraha.cz