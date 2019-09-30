Чехия пострадала от урагана Мортимер: тысячи домохозяйств остались без электричества

В ночь на понедельник в Центральную Европу пришел ураган Мортимер. Скорость ветра в Чехии достигает 75 км/ч, в горах — более 100 км/ч. В республике зафиксировано большое количество упавших деревьев, более 20 тысяч домашних хозяйств остались без электричества.

Пассажирский поезд врезался в упавшее дерево между поселком Задни-Тржебань и деревней Литень в районе Бероуна. На маршруте будут введены дополнительные виды транспорта. «В результате происшествия никто не пострадал», — рассказал Ярослав Габриэл, пресс-секретарь пожарной службы.

Сильный ветер осложнил движение поездов на Высочине: из-за упавших деревьев поезда не ходят на участке между населенными пунктами Пацов и Нова-Цереков, между Йиглавой и Костелецом, а также между деревнями Липа и Гералец в районе Гавличкув-Брод.

В центре Праги также работали пожарные. На улице Логницкего около 6 часов утра деревья упали на два припаркованных автомобиля. В общей сложности, по данным на 9 часов утра, зафиксировано более 20 таких случаев.

Компания ČEZ сообщила, что в Среднечешском крае более 15 тысяч домашних хозяйств остались без электричества. Самая сложная ситуация в районе Колина, Бенешова, Кутна-Горы и районах Праги-Запад. В Пльзеньском крае без электричества остаются более шести тысяч хозяйств. Пожарные также ликвидируют последствия ситуаций, связанных с падением деревьев (65 инцидентов).

Источник: seznamzpravy.cz