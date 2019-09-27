Полиция обнаружила пропавший самолет, экипаж погиб

Полиция искала пропавший самолет на юге города Пльзень. Экипаж последний раз подал сигнал бедствия GPS в четверг в 19:30. Сегодня полиция обнаружила разбившийся самолет в районе Клатови.

Экипаж в составе двух человек погиб. Причины авиакатастрофы выясняются.

«Около девяти часов утра мы обнаружили самолет и два тела без признаков жизни возле Петровице-у-Мечина. Мы будем устанавливать причину аварии в сотрудничестве с экспертами и сотрудниками Института по расследованию авиационных происшествий», - написала пресс-служба полциии в Twitter.

«Самолет был найден в лесу. 38-летняя женщина и 66-летний мужчина умерли », - подтвердила пресс-секретарь полиции Мартина Корандова.

Источник: novinky.cz