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Экологи критикуют сбор крышек от пластиковых бутылок

Экологи критикуют сбор крышек от пластиковых бутылок

Марина Комарова 175 0
Чешские начальные школы, а также компании и даже полиция хвастаются тем, что собирают крышки от пластиковых бутылок для благотворительности. Экологи называют это неэффективной тратой времени и денег, поскольку большого вклада в экологию или благотворительность от такой активности ожидать не стоит.
Экологи критикуют сбор крышек от пластиковых бутылок

Главный аргумент критиков — низкая цена, по которой можно сдать собранные крышки. Она варьируется от четырех до девяти крон за килограмм, самая распространенная цена — пять крон. Одна крышка весит около двух граммов. Таким образом, один килограмм — это порядка 500 крышек.

«Сбор пластиковых крышек не является ни экологическим, ни социальным проектом. Это просто эксплуатация легкодоступного и узнаваемого материала. С экологической точки зрения лучше вообще не покупать пластиковые бутылки», — заявил Иво Кропачек, представитель экологического движения Duha.

По словам Кропачка, желательно использовать пластиковые бутылки несколько раз, прежде чем выбросить их в желтый контейнер. Чтобы бутылка занимала меньше места, ее нужно смять и закрутить крышку — это предотвратит попадание воздуха. «На линии сортировки бутылки с крышкой почти всегда сортируются для дальнейшей переработки: и крышка, и бутылка перерабатываются. Таким образом, отдельный сбор пробок не имеет особого смысла», — добавил он.

С социальной точки зрения лучше отправлять деньги на конкретный благотворительный проект. «Если вы не купите напиток в пластиковой бутылке и отправите сэкономленные 20 крон непосредственно на благотворительность, вы принесете этим больше пользы, чем если бы вы собрали две тысячи крышек и потратили 40 тысяч крон на напитки», — добавил он.

Несмотря на подобные аргументы, начальные школы продолжают собирать крышки. Например, в конце прошлого учебного года 79 школ в рамках акции собрали 22 217 кг пробок от пластиковых бутылок.

Источник: novinky.cz

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Темы
Чехия экология мусор
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