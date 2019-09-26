В Чехии продолжается «бабье лето»

В предстоящие выходные в Чехии будет тепло – температура воздуха с пятницу по субботу превывысит 20 градусов Цельсия. Заморозков по утрам также не ожидается, рассказала Дагмар Гонсова из компании Meteopress.

В четверг будет переменная облачность, местами возможны осадки. «Вечером мы ожидаем теплый фронт с запада, поэтому облачность увеличится. На западе республики пройдут дожди», - сказала Гонсова. Во второй половине дня температура поднимется до 17-21 градусов Цельсия.

В пятницу Чехия будет находиться под влиянием теплого фронта, поэтому в начале дня будет в основном облачно. Утром температура воздуха составит от 10 до 14 градусов тепла, а днем - от 19 до 23.

В субботу небо будет пасмурным. В течение дня местами пройдут дожди, дневные температуры составят 17-21 градусов выше нуля. Однако будет дуть ветер с порывами около 55 км/ч.

В воскресенье будет облачно, утром столбик термометра поднимется до 8-12 градусов тепла, а во второй половине дня потеплеет до 17-21 Цельсия. Холодный фронт придет в Чехию в понедельник, возможны дожди, однако средняя температура воздуха составит 18-22 градуса выше нуля.

Источник: novinky.cz