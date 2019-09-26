В Либерце тысячи людей были эвакуированы из-за бомбы

Вечером 25 сентября полиция вынуждена была эвакуировать около 4,5 тысячи человек в чешском городе Либерец в связи с обнаруженной неразорвавшейся бомбой времен Второй мировой войны.

Фото: Radek Petrášek

Звонок в полицию поступил в среду после 14 часов. Были эвакуированы люди в радиусе 750 метров от места обнаружения 100-килограммовой воздушной бомбы. Эвакуация заняла около шести часов. Затем пиротехники обезвредили бомбу в течение 20 минут.

Согласно данным из реестра, в этом районе проживает около 4500 человек, еще 1400 человек должны были покинуть Либерецкий спортивный парк. Местная транспортная компания предоставила для эвакуации пять автобусов, на месте работали 25 пожарных подразделений. Было остановлено движение на скоростной автотрассе I/35 и железной дороге. Около полуночи люди смогли вернуться домой.

В июле 2011 года в Либерце был обнаружен похожий тип 100-килограммовой воздушной бомбы времен Второй мировой войны. Тогда полиция эвакуировала из торговых центров Nisa и Sconto около 3500 человек.

Источник: novinky.cz