Министр здравоохранения Чехии: матери имеют право кормить грудью где угодно

После нескольких случаев, когда кормящих матерей просили покинуть общественные места, министр здравоохранения Адам Войтех высказался по этому поводу и дал понять, какие меры и какой подход поддержит министерство. Создана Национальная комиссия по грудному вскармливанию, а также информационный сайт и сеть консультирования по вопросам лактации.

«Я считаю все случаи, когда кормящих матерей выгоняли из банка, церкви или другого учреждения, негативными. Это плохо в том смысле, что права ребенка были нарушены. Надеюсь, что это были просто частные ошибки. Если мать не обнажена и прикрыта, она может кормить грудью где угодно», — заявил Войтех.

«Новая комиссия сформулирует и даст некоторые рекомендации. Лично я думаю, что общественное мнение в будущем станет активно меняться. Так же, как это было много лет назад, когда сначала рождалось мало детей, а потом наступил бэби-бум, матери стали знаменитостями, а общество буквально носило беременных на руках», — считает директор Государственного института общественного здравоохранения Павел Бржезовски.

«Согласно опросам, 72% респондентов придерживаются мнения, что матери могут кормить грудью в общественных местах, однако 25% женщин считают, что это неуместно», — сообщила Анна Мыдлилова, старший врач Национального центра лактации. Если в 1993 году в стране кормили ребенка грудью 11,6% матерей, сейчас их уже около 38%. Чешская Республика наряду с Италией занимает третье место в Европе после Норвегии и Швеции по популярности грудного вскармливания, добавила она.

«После выписки из роддома более 95% детей находятся на грудном вскармливании, а в трехмесячном возрасте этот показатель снижается до 60%. Половина матерей прекращают кормить ребенка грудью к его шести месяцам. Мы хотим улучшить ситуацию с помощью консультаций по грудному вскармливанию, которые будут оплачиваться страховыми компаниями», — сказала врач.