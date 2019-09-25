Цифровая революция в Чехии: в начальной школе детей обучает робот

Новый учитель в начальной школе в Усти-над-Лабем имеет рост 120 сантиметров и вес менее 30 килограммов. Это человекоподобный робот Руби, который помогает ученикам в освоении математики и английского языка.

Фото: Ondřej Klein

«Роботы-гуманоиды — это будущее. Можно бояться этого или, наоборот, подготовиться к этому. Мы выбрали второй вариант. Партнеры из университета Усти-над-Лабем и Чешского технического университета в Праге разработают для нас содержательные образовательные программы, которые помогут развить и укрепить новаторство и креативность детей. Взаимодействуя с роботом, дети учатся на собственном опыте, и это наиболее эффективно», — объясняет Мария Чапова, директор школы.

В общей сложности робот-помощник может одновременно обучать до 30 человек, используя QR-коды, которые для общения с «учителем» есть у каждого ребенка. В Чешской Республике несколько таких роботов уже используются в коммерческих целях. Начальная школа обратилась к подобной практике впервые.

Источник: denik.cz