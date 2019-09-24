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Работа пражского метро приостановлена: два человека упали на рельсы

Работа пражского метро приостановлена: два человека упали на рельсы

Марина Комарова 250 0
Работа пражского метро на линии C между станциями «Надражи Голешовице» и «Пражскего Повстани» сегодня была прервана на час — около 14:15 на станции «Флоренц» человек упал под поезд. Через несколько минут еще один человек упал на рельсы на станции метро «Боржиславка» (линия А), поэтому движение поездов между станциями «Дейвицка» и «Немоцнице Мотол» пока приостановлено.
Работа пражского метро приостановлена: два человека упали на рельсы
 Пассажиры могут воспользоваться автобусными маршрутами, которые организовало Транспортное предприятие Праги.
 
Незадолго до 15:00 пожарные в Твиттере заявили, что спасли человека, упавшего под поезд в метро, и передали его медикам. Спасатели пока не предоставили дополнительной информации о событиях на станциях метро «Флоренц» и «Боржиславка».
 
Источник: seznamzpravy.cz
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метро Прага спасатели
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