Работа пражского метро приостановлена: два человека упали на рельсы

Марина Комарова 17:37 250

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Работа пражского метро на линии C между станциями «Надражи Голешовице» и «Пражскего Повстани» сегодня была прервана на час — около 14:15 на станции «Флоренц» человек упал под поезд. Через несколько минут еще один человек упал на рельсы на станции метро «Боржиславка» (линия А), поэтому движение поездов между станциями «Дейвицка» и «Немоцнице Мотол» пока приостановлено.