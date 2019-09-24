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В Праге начнется ремонт оживленной улицы Европска

В Праге начнется ремонт оживленной улицы Европска

Марина Комарова 31 0
Начиная с 25 сентября начнется ремонт на улице Европска в Праге, которая соединяет столицу с аэропортом и Кладно. Водители должны будуь подготовиться к закрытию отдельных участков и ограничениям движения. Ремонтные работы продолжатся,как минимум, до конца года.
В Праге начнется ремонт оживленной улицы Европска

Первый этап начнется в среду, когда Техническое дорожное управление (TSK) начнет ремонт участка между улицами Thákurova и Šárecká. По словам пресс-секретаря TSK Барборы Лишкове, движение будет организовано только по одной полосе.

«Мы ремонтируем участок протяженностью почти два километра. Старые слои дороги и отверстия для бурения, должны быть удалены в первую очередь. Затем будет положен новый асфальт и нанесена разметка», - сказала Лишкова.

Из-за длины отремонтированного участка ограничения движения будут разделены на три этапа, как по направлению к центру, так и по направлению к аэропорту. «На первом этапе мы отремонтируем участок от Thákurova до улицы Šárecka в направлении от центра. Со среды 25 сентября по 11 октября по этому маршруту будет открыта только одна полоса движения», - сказала Лишкова.

С 12 октября начнутся работы по второму этапу на участке от улицы Šárecká до улицы Na Sekyrce в направлении аэропорта. На этом этапе водители будут проезжать одну полосу в противоположном направлении. Это же ограничение распространяется и на третий этап, когда будет отремонтирован участок между улицами Na Sekyrce и Vilímovská.

Работы в обратном направлении, то есть до площади Победы и далее до центра, будут продолжены между улицами Gymnasijní и Šárecká. В TSK сообщили, что дата начала работ пока не определена и зависит в основном от погоды. 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
Автомобили Прага дороги
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