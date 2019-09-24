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В Праге начнется ремонт оживленной улицы Evropská

В Праге начнется ремонт оживленной улицы Evropská

Марина Комарова 411 0
25 сентября начнется ремонт улицы Evropská, которая соединяет столицу с аэропортом и Кладно. Водителям стоит подготовиться к закрытию отдельных участков и ограничениям движения. Ремонтные работы продолжатся как минимум до конца года.
В Праге начнется ремонт оживленной улицы Evropská

Первый этап стартует в среду, когда Техническое дорожное управление (TSK) начнет ремонт участка между улицами Thákurova и Šárecká. По словам пресс-секретаря TSK Барборы Лишковой, движение будет организовано только по одной полосе.

«Мы ремонтируем участок протяженностью почти два километра. В первую очередь должны быть удалены старые слои дорожного покрытия. Затем мы положим новый асфальт и нанесем разметку», — сказала Лишкова.

Из-за протяженности ремонтируемого участка работы и соответствующие ограничения будут разделены на три этапа в обоих направлениях. «На первом этапе мы отремонтируем участок от улицы Thákurova до Šárecka в направлении от центра. Со среды, 25 сентября, по 11 октября по этому маршруту будет открыта только одна полоса движения», — рассказала Лишкова.

12 октября начнутся работы на участке между улицами Šárecká и Na Sekyrce в направлении аэропорта. На этом этапе водители будут проезжать одну полосу в противоположном направлении. Это же ограничение распространится и на третий этап, предполагающий ремонт участка между улицами Na Sekyrce и Vilímovská.

Работы в обратном направлении, то есть до площади Победы и далее до центра, будут продолжены между улицами Gymnasijní и Šárecká. В TSK сообщили, что дата начала этих работ пока не определена и зависит в основном от погоды. 

Источник: novinky.cz

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Темы
Автомобили Прага дороги
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