Центр Праги перекрыли из-за бесхозного чемодана

Александра Кириченко 16:44 1013

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В понедельник, 23 сентября, около 15:00 была перекрыта улица Na Příkopě в районе здания Чешского национального банка. Из-за подозрительного чемодана были эвакуированы около 300 человек.

Фото: Александра Кириченко