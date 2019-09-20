Двое украинцев регулировали движение на дороге, работодателя могут оштрафовать на 10 млн крон

Штраф в размере 10 млн крон угрожает компании, которая нелегально устроила на работу двух молодых граждан Украины для регулирования движения на участке шоссе в Краловеградецком крае. Иностранцам грозит депортация.

Украинцы регулировали движение на отремонтированном участке оживленной автодороги возле села Садова. Один из водителей, застрявший в пробке, сообщил таможенникам о двух подозрительных людях в желтых куртках, которые не понимали чешского языка и не могли ничего объяснить участникам дорожного движения. При этом по дороге ежедневно проезжали тысячи автомобилей.

Сотрудники таможни решили проверить жалобу, и подозрения подтвердились. У молодого человека (24 года) и девушки (23 года) не оказалось разрешений на работу. Таможенники передали материалы дела в областную инспекцию труда.

Источник: novinky.cz