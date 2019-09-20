Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.91
USD
23.49
RUB
0.37
UAH
0.96
Энциклопедия Карта Погода
01d 16 °C
Конец гигантских панд: Прага запретила «баскинг» в центре города

Конец гигантских панд: Прага запретила «баскинг» в центре города

Марина Комарова 1037 0
Люди в гигантских костюмах панд и других животных больше не смогут выступать в центре Праги. Также будет запрещено пускать мыльные пузыри, которые, по мнению городских властей, загрязняют тротуары.
Конец гигантских панд: Прага запретила «баскинг» в центре города

Соответствующая поправка к указу об уличном искусстве (так называемом баскинге — англ. busking) была одобрена мэрией Праги в четверг. По словам старосты администрации Праги 7 Яна Чижински, «актеры» исчезнут с улиц в течение 15 дней.

В частности, указ запрещает выступления в костюмах животных или персонажей из фильмов, телевизионных программ или компьютерных игр или в костюмах, размер которых явно больше, чем рост взрослого человека. 

Помимо Староместской площади, к местам, где запрещены такие шоу, добавлены площадь Мира, Велкопршеворская площадь, а также улица Nerudova и часть улицы Spálená (перекресток между улицами Purkyňova и Národní třída).

В указе также говорится, что артисты не должны мешать движению людей рядом с пешеходными переходами, у входов в здания или метро. Выступления, которые создают шум, запах или загрязнение, также запрещены. Уличным артистам нельзя выступать у медицинских учреждений, на игровых площадках, у школ во время занятий или у церквей. 

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
Прага уличные артисты центр Праги Чехия туристы
Читайте
по теме 
Аренда квартиры через Airbnb в Праге грозит неприятным сюрпризом
18.09.2019 16:45 О Праге
Аренда квартиры через Airbnb в Праге грозит неприятным сюрпризом
1603 0
Бабиш: обсуждение проекта нового комплекса для чиновников в Летнянах будет продолжено
18.09.2019 12:48 Экономика
Бабиш: обсуждение проекта нового комплекса для чиновников в Летнянах будет продолжено
606 0
Проездной в Праге: как оформить и сколько стоит
17.09.2019 15:39 Жизнь
Проездной в Праге: как оформить и сколько стоит
819 0
Пространство под бывшим памятником Сталину на Летне находится в аварийном состоянии
17.09.2019 13:21 Общество
Пространство под бывшим памятником Сталину на Летне находится в аварийном состоянии
1125 0
Последние новости:
20
сентября
В Праге и других городах Чехии запланирован масштабный фестиваль современного российского кино
20.09.2019 16:35 Культура
В Праге и других городах Чехии запланирован масштабный фестиваль современного российского кино
81 0
Двое украинцев регулировали движение на дороге, работодателя могут оштрафовать на 10 млн крон
20.09.2019 12:37 Общество
Двое украинцев регулировали движение на дороге, работодателя могут оштрафовать на 10 млн крон
706 0
Сбежавшего кенгуру задавила машина
20.09.2019 09:47 Общество
Сбежавшего кенгуру задавила машина
382 0
Мыши-полевки причинили ущерб земледельцам Чехии на 500 млн крон
20.09.2019 08:45 Экономика
Мыши-полевки причинили ущерб земледельцам Чехии на 500 млн крон
224 0
19
сентября
Производство автомобилей в Чехии снова растет
19.09.2019 12:04 Экономика
Производство автомобилей в Чехии снова растет
1098 0
Česká pojišťovna и Generali объединяются
19.09.2019 10:14 Экономика
Česká pojišťovna и Generali объединяются
478 0
На выходных в Чехии ожидаются солнечная погода и заморозки по утрам
19.09.2019 09:35 Общество
На выходных в Чехии ожидаются солнечная погода и заморозки по утрам
981 0
18
сентября
Полицейские в Трутнове ловят кенгуру
18.09.2019 16:46 Общество
Полицейские в Трутнове ловят кенгуру
700 0
МИД Чехии озвучил свою позицию по поводу переноса памятника Коневу
18.09.2019 14:20 Общество
МИД Чехии озвучил свою позицию по поводу переноса памятника Коневу
1228 0
Бабиш: обсуждение проекта нового комплекса для чиновников в Летнянах будет продолжено
18.09.2019 12:48 Экономика
Бабиш: обсуждение проекта нового комплекса для чиновников в Летнянах будет продолжено
606 0


Мобильная версия