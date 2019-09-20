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Сбежавшего кенгуру задавила машина

Сбежавшего кенгуру задавила машина

Марина Комарова 382 0
Трагически закончились поиски трехмесячного кенгуру в чешском Трутнове: полицейские нашли беглеца мертвым. Животное попало под колеса автомобиля. По одной из версий, водитель умышленно сбил кенгуру и покинул место происшествия.
Сбежавшего кенгуру задавила машина

«Кенгуру погиб в результате столкновения с машиной, мы проверяем, умышленно ли водитель сбил животное. Согласно действующим законам, он причинил ущерб чужому имуществу. Ущерб составляет 10 тысяч крон», — прокомментировал печальное событие пресс-секретарь полиции Лукаш Винценц.

Благодаря случайному свидетелю инцидента у полиции есть приблизительное описание автомобиля с иностранным номерным знаком. «Мы попытаемся разыскать машину и водителя. Записи городской системы видеонаблюдения могут нам в этом помочь», — сказал пресс-секретарь.

Как уже сообщал 420on.cz, кенгуру сбежал в субботу при перемещении из транспортного средства в загон. 

«Наш кенгуру долгое время находится в загоне с козами и лошадьми. Ему было грустно, он не общался с другими животными, поэтому мы хотели завести ему друга и привезли еще одного кенгуру из города Градец-Кралове», — рассказал заводчик Павел Кобосил. В процессе знакомства оба животных сбежали. На следующий день одного из кенгуру удалось поймать, а второго искали пять дней.

Источник: novinky.cz

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Темы
полиция Чехия животные Автомобили
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