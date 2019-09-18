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Полицейские в Трутнове ловят кенгуру

Полицейские в Трутнове ловят кенгуру

Марина Комарова 293 0
Полицейские в чешском городе Трутнов пятый день не могут поймать трехмесячного кенгуру, который сбежал в субботу при перемещении из транспортного средства в загон.
Полицейские в Трутнове ловят кенгуру
«Наш кенгуру долгое время находится в загоне с козами и лошадьми. Ему было грустно, он не общался с другими животными, поэтому мы хотели завести ему друга и привезли еще одного кенгуру из города Градец-Кралове», — рассказал заводчик Павел Кобосил. В процессе знакомства оба животных сбежали.
 
На следующий день одного из кенгуру удалось поймать, однако второй беглец пока на свободе.
 
«Это ужасно быстрое существо ростом 80 сантиметров и весом около семи килограммов. Нам периодически звонят и сообщают, что видели кенгуру. Но когда мы приезжаем на место, его уже нет», — рассказал начальник трутновской городской полиции Радек Свобода.
 
Этот подвид кенгуру весом до 27 килограммов и ростом около метра обитает в эвкалиптовых лесах Тасмании и Южного острова Новой Зеландии. 
 
Источник: novinky.cz
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Темы
животные полиция Чехия
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