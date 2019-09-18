МИД Чехии озвучил свою позицию по поводу переноса памятника Коневу

Если будет найдено достойное место для размещения памятника советскому маршалу Ивану Коневу, Чехия выполнит свои обязательства по договору с Россией от 1993 года. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек на пресс-конференции, организованной Институтом политики и общества.

Глава МИД сообщил, что пока не видит каких-либо ответных шагов или мер, принятых Россией после решения администрации Праги 6 демонтировать памятник. «Пока речь идет лишь о риторических заявлениях в СМИ», — сообщил министр.

Петршичек также отметил, что, по мнению юристов, чешско-российский договор о дружественных отношениях и сотрудничестве распространяется на памятник Коневу, но не определяет, где должна находиться статуя.

Как уже сообщал 420on.cz, в ночь на 22 августа вандалы в очередной раз полили памятник маршалу Коневу красной краской. Администрация Праги 6 отказалась очищать его, памятник закрыли строительными лесами и брезентом, которые через несколько дней были сняты после протестов общественности. На прошлой неделе администрация Праги 6 приняла решение о переносе памятника Ивану Коневу в другое место. На площади Интербригады чиновники хотят разместить новый памятник тем, кто принимал участие в освобождении Праги от нацистов.

Посольство России в Чехии заявило, что решительно возражает против планов по переносу памятника Коневу, реализацию которых будет рассматривать как ненадлежащее выполнение чешской стороной своих обязательств по Договору о дружественных отношениях и сотрудничеству между Российской Федерацией и Чешской Республикой от 1993 года.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz