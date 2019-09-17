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В Чехии родился ребенок у женщины, которая перенесла трансплантацию матки

В Чехии родился ребенок у женщины, которая перенесла трансплантацию матки

Марина Комарова 366 0
27-летняя женщина перенесла трансплантацию матки в 2017 году. В четверг, 29 августа, в результате кесарева сечения на 35-й неделе на свет появился мальчик весом 2740 граммов, сообщили в пражской больнице Мотол.
В Чехии родился ребенок у женщины, которая перенесла трансплантацию матки

«Это первый в истории Чехии случай, когда пациентке после трансплантации матки удалось сохранить беременность до родов», — рассказала пресс-секретарь больницы Павлина Данкова.

Роды длились 47 минут. Операционная команда состояла из 10 человек, включая экспертов IKEM.

За женщиной постоянно наблюдали во время беременности, и все обследования подтвердили нормальное течение процесса.

Обычно роды у женщин, перенесших трансплантацию матки, планируются примерно на 36-ю неделю беременности. Директор больницы Мотол Милослав Лудвик напомнил, что к настоящему времени во всем мире было принято около 20 родов у женщин, перенесших такую операцию.

Источник: novinky.cz

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Темы
Медицина и фармацевтика врачи Чехия Больницы
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