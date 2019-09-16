Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.88
USD
23.46
RUB
0.37
UAH
0.95
Энциклопедия Карта Погода
01d 20 °C
В пражском зоопарке откроют новый павильон редких птиц

В пражском зоопарке откроют новый павильон редких птиц

Марина Комарова 169 0
В этом году пражский зоопарк отпразднует 88-летие. В качестве подарка 28 сентября для посетителей откроется Rákosův pavilon — новый павильон, где будут представлены редкие птицы.
В пражском зоопарке откроют новый павильон редких птиц

«Прежде всего павильон посвящен редким попугаям, но здесь можно будет увидеть и другие виды птиц. Я верю, что он станет очень популярным у посетителей. Это подтвердили и иностранные эксперты, узнав, какие птицы там будут представлены», — рассказал директор зоопарка Мирослав Бобек. В том числе в новом павильоне можно будет увидеть гиацинтового ару, одного из самых крупных в мире попугаев. 

Пожелания Мирослава Бобека к 88-летию зоопарка включают в себя не только расширение территории и усиление защиты от наводнений, но и улучшение транспортного сообщения с городом. «Хотелось бы, чтобы посетители могли быстрее добираться к нам. Без сомнения, трамвай, который соединил бы Прагу 6 и Прагу 8, решил бы эту проблему», — отметил директор зоосада.

Источник: seznamzpravy.cz

Рассказать всем:
Темы
зоопарк Прага животные транспорт
Читайте
по теме 
Пльзеньский зоопарк привлекает посетителей рекламой с пандой-беглецом
06.09.2019 11:57 Общество
Пльзеньский зоопарк привлекает посетителей рекламой с пандой-беглецом
777 0
В пражском зоопарке усыпили самку белого медведя
29.08.2019 09:51 Общество
В пражском зоопарке усыпили самку белого медведя
2872 0
Куда поехать с детьми в Чехии, пока не закончилось лето
22.08.2019 14:03 О Чехии
Куда поехать с детьми в Чехии, пока не закончилось лето
1544 0
В пражском зоопарке можно увидеть самых маленьких и самых ядовитых лягушек
19.08.2019 10:03 Общество
В пражском зоопарке можно увидеть самых маленьких и самых ядовитых лягушек
594 0
Последние новости:
16
сентября
С начала 2020 года пенсии в Чехии вырастут на 900 крон
16.09.2019 16:11 Экономика
С начала 2020 года пенсии в Чехии вырастут на 900 крон
140 0
Водителю автобуса стало плохо, один из пассажиров сел за руль
16.09.2019 12:11 Общество
Водителю автобуса стало плохо, один из пассажиров сел за руль
720 0
Большую часть кольцевой автодороги в Праге хотят сделать подземной
16.09.2019 10:00 Экономика
Большую часть кольцевой автодороги в Праге хотят сделать подземной
424 0
15
сентября
Жилье в Чехии подорожало в десять раз с 1989 года
15.09.2019 13:06 Экономика
Жилье в Чехии подорожало в десять раз с 1989 года
1457 0
Шершни на окраине Праги напали на 25 человек, 7 оказались в больнице
15.09.2019 09:57 Общество
Шершни на окраине Праги напали на 25 человек, 7 оказались в больнице
1862 0
14
сентября
В Чехии могут ввести единый билет на все поезда
14.09.2019 11:33 Экономика
В Чехии могут ввести единый билет на все поезда
1604 0
Поезда на линии метро D будут ездить без машинистов
14.09.2019 09:36 Экономика
Поезда на линии метро D будут ездить без машинистов
1398 0
13
сентября
Уголовное преследование Андрея Бабиша по делу Čapí hnízdo официально завершено
13.09.2019 16:01 Политика
Уголовное преследование Андрея Бабиша по делу Čapí hnízdo официально завершено
807 0
С 1 октября чехи смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе
13.09.2019 13:09 Общество
С 1 октября чехи смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе
1051 0
Депутаты отменили вето Сената: ЕЕТ будет распространена на малый бизнес
13.09.2019 11:37 Экономика
Депутаты отменили вето Сената: ЕЕТ будет распространена на малый бизнес
1069 0


Мобильная версия