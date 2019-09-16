В пражском зоопарке откроют новый павильон редких птиц

В этом году пражский зоопарк отпразднует 88-летие. В качестве подарка 28 сентября для посетителей откроется Rákosův pavilon — новый павильон, где будут представлены редкие птицы.

«Прежде всего павильон посвящен редким попугаям, но здесь можно будет увидеть и другие виды птиц. Я верю, что он станет очень популярным у посетителей. Это подтвердили и иностранные эксперты, узнав, какие птицы там будут представлены», — рассказал директор зоопарка Мирослав Бобек. В том числе в новом павильоне можно будет увидеть гиацинтового ару, одного из самых крупных в мире попугаев.

Пожелания Мирослава Бобека к 88-летию зоопарка включают в себя не только расширение территории и усиление защиты от наводнений, но и улучшение транспортного сообщения с городом. «Хотелось бы, чтобы посетители могли быстрее добираться к нам. Без сомнения, трамвай, который соединил бы Прагу 6 и Прагу 8, решил бы эту проблему», — отметил директор зоосада.

Источник: seznamzpravy.cz