Шершни на окраине Праги напали на 25 человек, 7 оказались в больнице

Пражская служба спасения сообщила о нападении шершней на людей в районе Небушице. От укусов пострадали более 20-ти человек, семь из которых попали в больницу.

По словам пресс-секретаря спасательной службы Ондржея Франка, пострадавшие были доставлены в больницу Мотол и Центральный военный госпиталь в Праге. Остальным медицинская помощь не потребовалась.

По одной из версий, группа туристов направлялась на прогулку, во время которой кто-то наступил на гнездо шершней. У трех человек укусы шершней вызвали сильную аллергическую реакцию.

Неделю назад укус шершня в труднодоступной местности в районе Тршинец-Гуты в Бескидах вызвал сильную аллергическую реакцию и анафилактический шок у туристки. Скорая помощь не могла добраться до места, и в итоге спасателям пришлось идти пешком, что заняло много времени. К счастью, туристка смогла принять противоаллергическое лекарство, после чего была доставлена в больницу.