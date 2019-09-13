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С 1 октября чехи смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе

С 1 октября чехи смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе

Марина Комарова 408 0
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил перечень государств, граждане которых с 1 октября 2019 года смогут посещать Петербург и Ленинградскую область по электронной визе.
С 1 октября чехи смогут посетить Санкт-Петербург по электронной визе

В перечень вошли 53 страны, включая Чешскую Республику. Граждане этих государств уже могут пользоваться аналогичным порядком при посещении Калининградской области и Дальнего Востока.

Ранее врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к президенту России с просьбой ввести этот режим с 1 октября. По его словам, за счет электронных виз Петербург сможет увеличить турпоток с 8,2 до 12 млн человек в год.

Как уже сообщал 420on.cz, электронная виза будет выдаваться иностранному гражданину на основании решения МИДа РФ по заявлению, которое он заполнит на сайте министерства не позднее чем за четыре дня до даты въезда в Россию. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток. Консульский сбор за выдачу электронных виз взиматься не будет.

Введение электронных виз позволит привлечь в Санкт-Петербург самую платежеспособную категорию иностранных туристов — людей среднего возраста, полагает замруководителя Ростуризма Сергей Корнеев. 

С 1 июля 2019 года въезд по электронным визам был открыт в Калининградскую область.

Источник: посольство РФ в Чехии

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Темы
визы Россия Чехия Туризм
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