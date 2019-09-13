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O2 предложил тариф с безлимитным мобильным интернетом

O2 предложил тариф с безлимитным мобильным интернетом

Марина Комарова 949 0
Чешский мобильный оператор O2 с 16 сентября предложит новые тарифы с возможностью неограниченного скачивания данных. Минимальная стоимость такого тарифа составит 1099 крон (неограниченные звонки, SMS и мобильный интернет со скоростью 5 Мбит/с).
O2 предложил тариф с безлимитным мобильным интернетом

Аналогичные предложения уже действуют у Vodafone с июня и у T-Mobile с сентября.

Помимо указанного тарифа, в O2 можно приобрести пакет со скоростью скачивания данных до 20 Мбит/с, который будет стоить 1299 крон, или пакет с неограниченным мобильным интернетом со скоростью до 300 Мбит/с за 1599 крон в месяц. Самый дорогой тариф с возможностью передачи до 1 Гб за рубежом стоит 2499 крон.

«YouTube и другие сервисы потокового видео — наиболее широко используемые приложения в мобильных сетях. Проверив необходимую для этих сервисов скорость, мы пришли к выводу, что 5 Мбит/с достаточно», — рассказал Йиндржих Фремут, генеральный директор O2.

Если клиент пользуется другими услугами O2, расценки будут ниже. Например, пакет с безлимитными звонками, мобильным, домашним интернетом и O2 TV будет стоить 1499 крон в месяц.

Мобильные операторы в Чешской Республике столкнулись с резкой критикой в связи с высокими ценами на трафик. Правительство и оппозиционные политики обращали внимание на эту проблему в прошлом. Снижению цен должно способствовать участие четвертого оператора в осеннем аукционе частот 5G. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш ранее заявил, что, если мобильные операторы не сделают трафик делевле, будет рассмотрен вопрос о повышении налогов для этих компаний.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
мобильный телефон мобильная связь интернет Чехия
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