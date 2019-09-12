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Карел Готт борется с острым лейкозом

Карел Готт борется с острым лейкозом

Марина Комарова 273 0
Карел Готт, который недавно отпраздновал 80-летний юбилей, страдает от острого лейкоза и проходит амбулаторное лечение в одной из пражских больниц. Об этом певец рассказал газете Blesk.
Фото: Lenka Hatašová
Карел Готт борется с острым лейкозом

«Около полутора лет назад у меня был миелодиспластический синдром», — сообщил Готт, добавив, что, несмотря на несколько видов лечения, в последние месяцы болезнь трансформировалась в острый лейкоз.

В четверг Карел Готт, обращаясь к поклонникам, написал в Facebook, что серьезно болен и проходит лечение. «Я не хотел обременять вас своими проблемами, я не тот человек, который публично говорит о своей личной жизни, особенно о здоровье, и вызывает жалость», — написал Готт. Он добавил, что хочет справиться со своей болезнью сам, вместе с женой и детьми.

Осенью 2015 года врачи диагностировали у Карела Готта рак лимфатических узлов, популярный чешский певец прошел шесть курсов химиотерапии и вернулся на сцену. Позже говорилось об ослабленном иммунитете, из-за которого ему приходится постоянно бороться с воспалением дыхательных путей. Однако еще тогда он заявил, что не намерен прощаться с музыкальной карьерой.

В феврале прошлого года Готт был госпитализирован с тяжелым гриппом в больницу в Праге. Из-за болезни было отменено его выступление в Ческе-Будеёвице. В июле этого года из-за острой пневмонии Карел Готт отменил концерт на фестивале в Либерце. 

14 июля чешская легенда отметила 80-летний юбилей. За плечами Карла Готта — десятилетия успешной музыкальной карьеры, более 2500 записанных песен, 150 альбомов, 180 синглов, роли в 30 фильмах, более 40 наград «Чешский соловей» и даже 13-е место на конкурсе «Евровидение», где он в 1968 году представлял Австрию.

Источник: novinky.cz

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Темы
музыка Чехия знаменитости Болезни врачи
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