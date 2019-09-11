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Чешские компании покупают в основном украинцы и словаки

Чешские компании покупают в основном украинцы и словаки

Марина Комарова 184 0
Чешские компании пользуются спросом. Иностранные предприниматели уже купили 1745 фирм в этом году — примерно столько же, сколько в сопоставимом периоде прошлого.
Чешские компании покупают в основном украинцы и словаки

Большинство фирм было куплено украинцами (399 компаний) и словаками (389), но крупнейшая сделка была проведена поляками, сообщает Bisnode.

Украина и Словакия в последние пять лет проявляют активный интерес к чешским фирмам. «Это страны с историческими экономическими связями и территориальной близостью к Чешской Республике», — объясняет аналитик Bisnode Петра Штепанова. Румыны, венгры и россияне значительно отстают от украинцев и словаков, в этом году они приобрели только 90 чешских компаний.

Уставный капитал фирм, которые в первой половине 2019 года принадлежали иностранным собственникам, достиг 3,8 млрд долларов. Сумма за весь прошлый год составила около 4,4 млрд крон.

Количество чешских фирм, проданных иностранным предпринимателям в I полугодии 2019 года

Государство

 

Количество проданных фирм

 

 

 

Доля в общем количестве сделок

Украина

399

22,85 %

Словакия

389

22,28 %

Румыния

98

5,61 %

Венгрия

91

5,21 %

Россия

91

5,21 %

Польша

75

4,30 %

Великобритания

64

3,67 %

Италия

57

3,26 %

Германия

45

2,63 %

США

35

2,00 %

Источник: Bisnode

Источник: parlamentnilisty.cz

 

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Темы
компании бизнес Чехия Словакия украинцы Украина Словаки
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