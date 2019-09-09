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Дочь Конева хочет перевезти памятник маршалу из Праги в Москву

Дочь Конева хочет перевезти памятник маршалу из Праги в Москву

Марина Комарова 847 0
Дочь советского маршала Ивана Конева Наталья предложила перевезти памятник в Москву. Об этом она сообщила еженедельнику «Звезда».
Дочь Конева хочет перевезти памятник маршалу из Праги в Москву

«Пока чехи спорят о толковании собственной истории, у нас возникла идея перенести пражский мемориал в Россию», — сказала Конева, добавив, что не намерена ждать решения пражских властей о судьбе статуи. Памятник могли бы разместить на улице Маршала Конева в Москве.

«Иван Конев ничего не сделал чехам, но нет никаких гарантий, что вандалы оставят мемориал в покое. Я попрошу о транспортировке памятника в Москву», — добавила женщина, которая является президентом Российского фонда памяти Победы.

Староста Праги 6 Ондржей Коларж считает решение дочери советского маршала переместить статую в Москву «полезным и мудрым шагом». 

Как уже сообщал 420on.cz, в ночь на 22 августа вандалы в очередной раз полили памятник маршалу Коневу красной краской. Администрация Праги 6 отказалась очищать его, памятник закрыли строительными лесами и брезентом, которые через несколько дней были сняты после протеста общественности. Коларж заявил, что есть два варианта решения ситуации: перенос памятника на территорию посольства РФ или передача в одну из частных коллекций.

Этот вопрос будет обсуждаться 12 сентября на заседании руководства администрации Праги 6. Возможно, среди жителей района будет организован референдум.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
памятник Прага война Россия Чехия
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