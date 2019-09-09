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Водителю грузовика, застрявшего на железнодорожном переезде, грозит 8 лет тюрьмы

Водителю грузовика, застрявшего на железнодорожном переезде, грозит 8 лет тюрьмы

Марина Комарова 982 0
Полиция предъявила обвинение в халатности и повреждении имущества водителю грузовика, который остановился на железнодорожном переезде в пражском районе Угриневес. Водителю-иностранцу грозит до восьми лет тюрьмы.
Водителю грузовика, застрявшего на железнодорожном переезде, грозит 8 лет тюрьмы

Как уже сообщал 420on.cz, на переезде грузовик простоял более двух минут, после чего в него врезался пассажирский поезд. По словам представителей полиции, водитель так и не объяснил, почему не попытался покинуть переезд. Стражи порядка настаивают на задержании мужчины.

Грузовик столкнулся с пассажирским поездом в пятницу утром у переезда, оснащенного световой сигнализацией и шлагбаумами. В результате аварии пострадали восемь человек. Поезд, в котором находилось около 220 пассажиров, сошел с рельсов. Ущерб оценивается в 35 млн крон.

Ранее грузовики несколько раз оказывались в «ловушке» между шлагбаумами. В связи с этим железнодорожная инспекция неоднократно обращалась к водителям с просьбой пытаться в подобной ситуации проехать дальше. Кроме того, с 2009 года на всех железнодорожных переездах в стране есть наклейка с буквой «P» и номером, обозначающим конкретный переезд. Водитель застрявшего грузовика или очевидцы могут сообщить о ЧП на линию экстренной помощи, чтобы машинисты приближающихся поездов успели вовремя затормозить.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
авария Чехия поезда Автомобили полиция
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