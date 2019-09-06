Авторы мандалы из камней на горе Снежка заплатили 5000 крон штрафа

Туристы, которые сложили на вершине самой высокой горы Чехии мандалу из камней, обратились в администрацию Крконошского национального парка (KRNAP) и признали свою вину. Они заплатили 5000 крон штрафа.

Фото: Foto: Milan Blaha a archiv Správy KRNAP

«Авторы мандалы не ожидали, что их работа окажется проблематичной с точки зрения охраны природы», — написала администрация заповедника в Facebook, решительно осудив вандализм, но оценив добровольное признание и раскаяние.

«Вчерашнее расследование показало, что, к счастью, обошлось без значительного ущерба: туристы использовали только лежащие на поверхности камни, не повредили почву и редкие растения», — сообщили представители парка.

В KRNAP напомнили, что мандала была создана на мерзлой почве, где встречается несколько исчезающих видов растений, насекомых и птиц.

Мандала — это замкнутая геометрическая система с равноудаленными от центральной точки элементами, сакральное схематичное изображение или конструкция, используемая в буддийских и индуистских религиозных и эзотерических практиках.

Источник: novinky.cz