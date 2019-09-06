Пльзеньский зоопарк привлекает посетителей рекламой с пандой-беглецом

Пльзеньский зоопарк использовал случай со сбежавшей пандой для привлечения посетителей. На рекламных щитах размещены фотографии недавно пойманной красной панды, которая покинула зоопарк 9 августа. Ее искали 12 дней.

Как уже сообщал 420on.cz, 9 августа из пльзеньского зоопарка сбежал трехлетней самец малой, или красной панды по имени Непал. По словам пресс-секретаря зоосада Мартина Вобрубы, животное могло спрыгнуть с дерева за пределы вольера или перепрыгнуть ограждение с земли.

«Мы воспользовались ситуацией и сами разработали рекламную кампанию. Каникулы закончились, люди возвращаются из отпуска, и наш Непал вернулся домой после каникул», — пояснил пресс-секретарь.

«До его побега мало кто знал, как выглядит красная панда. Теперь люди это знают. Наша панда стала довольно популярной в интернет-сообществе: информация о сбежавшем животном разошлась в соцсетях», — добавил Вобруба.

Зверек прятался так хорошо, что его долго не удавалось найти. Панду на дереве возле деревни Радчице случайно обнаружила собака. По словам пресс-секретаря, Непал здоров и находится в хорошей форме. Вольер животного переделают таким образом, чтобы оно больше не смогло покинуть зоопарк.

Малая панда размерами и повадками напоминает кошку. Ранее представители этого вида сбегали из трех чешских зоопарков. «Это любопытные и подвижные звери», — пояснил пресс-секретарь. В пльзеньском зоопарке содержится пара малых панд. По своему охранному статусу эти животные относятся к угрожаемым, но в зоосадах довольно распространены.

Источник: idnes.cz