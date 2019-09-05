Полиция предъявила обвинение врачам из-за неудачной операции

Полиция города Градец-Кралове возбудила уголовное дело в отношении трех человек, которые вовремя не оказали медицинскую помощь ребенку после неудачной операции в мае 2017 года. Во время удаления аденоидов у 8-летнего Адама Вичитала началось сильное кровотечение, из-за чего мальчик впал в кому.

Снимок камеры запечатлел истекающего кровью мальчика, отчаявшуюся мать и испуганную медсестру. Двум медсестрам, врачу и больнице, были предъявлены обвинения.

«На четвертый день после операции у нашего сына, госпитализированного в детское отделение Пардубицкой больницы, стала сильно кровоточить рана. Вызванный педиатр решил перевезти его в отделение ЛОР в том же здании и одновременно попросил медсестру договориться о присутствии персонала ЛОР в клинике по телефону», - рассказал отец Ян Вычитал.

Однако номер мобильного телефона, используемый доктором ЛОР, не был доступен в педиатрическом отделении.

«Сопровождающий педиатр оставил истекающего кровью ребенка наедине с его отчаявшейся матерью перед запертым кабинетом врача», - говорит его отец.

Его слова подтверждаются записью камеры. В конце концов, ЛОР-врач был найден, но к тому времени восьмилетний ребенок был без сознания уже 13 минут. Реанимация длилась 40 минут. «Однако наш сын остается в коме из-за серьезного повреждения головного мозга из-за недостатка кислорода», - подтвердил отец.

Семья подала несколько исков против больницы, требуя 22 млн крон. Недавно больница предложила семье 6 млн в качестве авансового платежа за лечение. Общий размер компенсации больница оценивает в 15,5 млн крон.

Источник: novinky.cz