Полиция предъявила обвинение врачам из-за неудачной операции

Снимок камеры запечатлел истекающего кровью мальчика, отчаявшуюся мать и испуганную медсестру. Двум медсестрам, врачу и больнице, были предъявлены обвинения.
«На четвертый день после операции у нашего сына, госпитализированного в детское отделение Пардубицкой больницы, стала сильно кровоточить рана. Вызванный педиатр решил перевезти его в отделение ЛОР в том же здании и одновременно попросил медсестру договориться о присутствии персонала ЛОР в клинике по телефону», - рассказал отец Ян Вычитал.
Однако номер мобильного телефона, используемый доктором ЛОР, не был доступен в педиатрическом отделении.
«Сопровождающий педиатр оставил истекающего кровью ребенка наедине с его отчаявшейся матерью перед запертым кабинетом врача», - говорит его отец.
Его слова подтверждаются записью камеры. В конце концов, ЛОР-врач был найден, но к тому времени восьмилетний ребенок был без сознания уже 13 минут. Реанимация длилась 40 минут. «Однако наш сын остается в коме из-за серьезного повреждения головного мозга из-за недостатка кислорода», - подтвердил отец.
Семья подала несколько исков против больницы, требуя 22 млн крон. Недавно больница предложила семье 6 млн в качестве авансового платежа за лечение. Общий размер компенсации больница оценивает в 15,5 млн крон.
Источник: novinky.cz