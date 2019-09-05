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На выходных синоптики обещают дожди

На выходных синоптики обещают дожди

Марина Комарова 126 0
Из-за холодного фронта конец недели будет прохладным и дождливым, с дневными температурами до 20 градусов Цельсия. Такая погода продержится до середины следующей недели.
На выходных синоптики обещают дожди

В пятницу будет в основном облачно, на востоке Чехии пройдут дожди. Утром температура воздуха опустится +6...+10°C, а днем будет 16-20 градусов выше нуля.

В субботу будет облачно, возможны проливные дожди. Утром температура не превысит 12 градусов Цельсия, а днем ожидается 15-19 градусов тепла.

Дождливо и достаточно холодно будет и воскресенье. Утром температура воздуха упадет до +7...+11°C, а днем воздух прогреется до +18°C.

В понедельник ожидается более продолжительный и сильный дождь, днем температура воздуха не превысит 17 градусов тепла. Со вторника по четверг следует ожидать пасмурную погоду с дождями и температурой воздуха до +20°C.

Источник: novinky.cz

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погода Чехия
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