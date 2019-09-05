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С 18 сентября прямой авиарейс соединит Прагу и Пермь

С 18 сентября прямой авиарейс соединит Прагу и Пермь

Марина Комарова 161 0
С 18 сентября начнет действовать прямое сообщение между Пермью и Прагой (Чехия). Рейсы Пермь – Прага – Пермь будут осуществляться дважды в неделю, по средам и субботам.
С 18 сентября прямой авиарейс соединит Прагу и Пермь

По данным на 3 сентября, было продано 389 билетов на рейс №811 (Пермь – Прага) и 379 билетов на рейс №812 (Прага – Пермь), сообщает Министерство транспорта Пермского края.

В зависимости от наполняемости рейсов авиакомпания планирует использовать три типа самолетов: А319 на 150 кресел, А320 на 162 кресла или А321 на 220 кресел.

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в организации международного авиарейса Пермь – Прага – Пермь было заключено между Министерством транспорта Пермского края и авиакомпанией «Уральские авиалинии» 19 июня этого года. Для субсидирования рейсов в чешскую столицу и обратно в бюджете Пермского края предусмотрено 44,6 млн рублей в 2019 году и 149,76 млн в 2020-м.

Источник: permkrai.ru

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Темы
Россия Чехия самолёт авиакомпании
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