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Спасатели в Татрах всю ночь оказывали медпомощь чешским туристам

Спасатели в Татрах всю ночь оказывали медпомощь чешским туристам

Марина Комарова 261 0
Во вторник вечером Словацкая горноспасательная служба получила запрос о помощи из коттеджа на Зеленом озере в Высоких Татрах. Помощь требовалась группе из 14 чешских туристов в возрасте 16-17 лет, у которых возникли желудочные проблемы.
Спасатели в Татрах всю ночь оказывали медпомощь чешским туристам
У туристов были рвота, судороги и понос. «Горные спасатели и врач выехали на специальных транспортных средствах на место, чтобы помочь туристам. По прибытии в коттедж всем пациентам была оказана медицинская помощь. Затем они были перевезены на автостоянку в Белой воде, девять из них были переданы бригаде врачей. Трех человек спасатели отправили прямо в больницу», — рассказали в горноспасательной службе.
 
Во время транспортировки спасателям сообщили, что еще четыре человека в коттедже, у которых были те же проблемы со здоровьем, нуждались в помощи. Этим туристам оказали помощь по аналогичной схеме. Всего к операции были привлечены пять спасателей.
 
Чем были вызваны проблемы со здоровьем у туристов, пока неясно.
 
Источник: novinky.cz
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Темы
туристы Чехия Словакия спасатели
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