За ложное сообщение о бомбе на почте чешке грозит три года тюрьмы

Криминалисты предъявили обвинение 41-летней женщине из Оломоуца, которая в начале марта анонимно сообщила о заложенной бомбе в двух почтовых отделениях. Женщина свою вину признала и объяснила действия недовольством работой почты.

«4 марта около 9 часов утра мы получили анонимное сообщение о предполагаемом нахождении бомбы в двух почтовых отделениях Оломоуца (на улице Еременкова и улице Ладова). Доступ к зданиям был сразу же закрыт», — сказала пресс-секретарь полиции Ирена Урбанкова, добавив, что около 100 человек были эвакуированы.

Сотрудники полиции со специально обученными собаками искали взрывчатку в отделениях почты и на прилегающих территориях и ничего не нашли.

В ходе расследования криминалисты установили, что ложное сообщение поступило от 41-летней жительницы Оломоуца. «Причиной ее действий стало недовольство службой доставки посылок. Ущерб оценивается в 8500 крон», — добавила пресс-секретарь. Женщине грозит до трех лет тюрьмы. Полиция передала дело в прокуратуру с ходатайством о предъявлении обвинения.

Источник: novinky.cz