Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.84
USD
23.56
RUB
0.35
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
01n 11 °C
В Чехии тестируют мигающие светофоры

В Чехии тестируют мигающие светофоры

Марина Комарова 811 0
В чешском городе Бржецлав впервые протестируют светофоры, которые мигают зеленым светом, прежде чем переключиться на желтый и красный.
В Чехии тестируют мигающие светофоры

Таким образом светофоры показывают водителям, сколько времени у них остается для пересечения перекрестка. Новые светофоры будут установлены на шести главных перекрестках в Бржецлаве на этой и на следующей неделе. Тестирование проводит Центр транспортных исследований (CDV).

«Испытания касаются всех шести модернизированных перекрестков на дороге I/55», — рассказал Йиржи Голобрадек, пресс-секретарь мэрии Бржецлава. Новая система позволит сделать движение по городу более плавным, полагают эксперты. CDV будет контролировать ситуацию с помощью дронов, а также проводить опросы среди водителей.

Подобная система работает, например, в Австрии и предназначена для повышения безопасности на перекрестках. Результаты тестирования будут переданы в Министерство транспорта.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы


Мобильная версия