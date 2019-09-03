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Администрация Праги 6 убирает ограждения вокруг памятника маршалу Коневу

Администрация Праги 6 убирает ограждения вокруг памятника маршалу Коневу

Марина Комарова 24 0
Администрация Праги 6 сегодня, 3 сентября, решила снять брезент и строительные леса вокруг памятника маршалу Ивану Коневу. Принято решение натереть памятник специальным антиграффити-покрытием, чтобы вандалы не смогли оставлять на нем надписи.
Фото: Profimedia
Администрация Праги 6 убирает ограждения вокруг памятника маршалу Коневу

«Мы хотели защитить статую от краски с помощью брезента, но это вызвало протесты, поэтому решено нанести антиграффити покрытие», - сказал пресс-секретарь ратуши Ондржей Шрамек.

Как уже сообщал 420on.cz, в понедельник у памятника состоялась акция протеста, в которой приняли участие около 300 человек. Люди протестовали против закрытия памятника, а один из активистов сорвал брезент, которым был закрыт памятник, после чего его задержала полиция.

Напомним, свое решение закрыть памятник чиновники Праги 6 объяснили тем, что хотят предотвратить дальнейшие нападения вандалов, которые неоднократно выливали краску на статую. В последний раз памятник был осквернен в ночь на 22 августа. Спустя несколько дней активисты очистили памятник. Надпись «Нет кровавому маршалу, мы не забудем» и даты «45, 56, 61, 68» исчезли с постамента, однако на монументе остались следы красной краски. 

Администрация Праги 6 осудила акт вандализма, но заявила, что городской округ не будет чистить памятник. Ранее чиновники уже предлагали перенести скульптуру в сад посольства России. Дипмиссия в свою очередь назвала решение районных чиновников закрыть статую брезентом повторным осквернением памяти павших в боях с нацистами за свободу Чехословакии воинов Красной Армии. 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
Чехия протест памятник Россия
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