В Праге открыли уникальную школьную лабораторию

Уникальная школьная лаборатория с умным домом была торжественно открыта 2 сентября в Смиховской средней технической школе. На открытии присутствовали мэр Праги Зденек Гржиб и министр промышленности и торговли Чешской Республики Карел Гавличек.

Лаборатория будет служить в первую очередь для практических занятий.

Мэр Праги Зденек Гржиб сказал: «Я рад, что Смиховская средняя техническая школа начала внедрять современные и инновационные методы обучения. Более того, новая школьная лаборатория ясно показывает, что интернет-технологии — это не далекое будущее, а реальность. Я твердо верю, что другие школы и школьные учреждения пойдут по тому же пути и со временем это станет стандартом».

Умный дом, размещенный в новой лаборатории, позволяет использовать датчики для регулирования освещения, вентиляции и других удобств.

Студенты этой школы ранее создали уникальную виртуальную экскурсию по концентрационному лагерю Освенцим, теперь они работают над виртуальной экскурсией по крепости Терезин.

Министр промышленности и торговли Карел Гавличек отметил: «Смиховская средняя техническая школа могла бы стать примером для других школ в Чешской Республике. Помимо всего прочего потому, что в настоящее время готовится новое направление — образование в области кибербезопасности».

В этом году в школу поступило 564 заявки на поступление, что почти в четыре раза больше вместимости учебного заведения.