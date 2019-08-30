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Администрация Праги 6 закрыла памятник Коневу

Администрация Праги 6 закрыла памятник Коневу

Марина Комарова 338 0
Прага 6 в пятницу установила металлические конструкции вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу, на которые была затем натянута ткань. Свое решение закрыть памятник чиновники объяснили тем, что хотят предотвратить дальнейшие нападения вандалов, которые неоднократно выливали краску на статую.
Фото: Městská část Praha 6
Администрация Праги 6 закрыла памятник Коневу

Как уже сообщал 420on.cz, в ночь на 22 августа неизвестные вандалы облили мемориал красной краской. Спустя несколько дней активисты очистили памятник. Надпись «Нет кровавому маршалу, мы не забудем» и даты «45, 56, 61, 68» исчезли с постамента. Однако на памятнике остались следы красной краски. 
 
Полиция расследует порчу монумента, преступнику грозит до одного года лишения свободы. Администрация Праги 6 осудила акт вандализма, однако заявила, что городской округ не будет чистить памятник. Ранее чиновники уже предлагали перенести скульптуру в сад посольства России.

Источник: novinky.cz

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Темы
памятник Прага Россия
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