Администрация Праги 6 закрыла памятник Коневу

Марина Комарова 11:23 338

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Прага 6 в пятницу установила металлические конструкции вокруг памятника советскому маршалу Ивану Коневу, на которые была затем натянута ткань. Свое решение закрыть памятник чиновники объяснили тем, что хотят предотвратить дальнейшие нападения вандалов, которые неоднократно выливали краску на статую.

Фото: Městská část Praha 6