Администрация Праги 6 закрыла памятник Коневу

Как уже сообщал 420on.cz, в ночь на 22 августа неизвестные вандалы облили мемориал красной краской. Спустя несколько дней активисты очистили памятник. Надпись «Нет кровавому маршалу, мы не забудем» и даты «45, 56, 61, 68» исчезли с постамента. Однако на памятнике остались следы красной краски.
Полиция расследует порчу монумента, преступнику грозит до одного года лишения свободы. Администрация Праги 6 осудила акт вандализма, однако заявила, что городской округ не будет чистить памятник. Ранее чиновники уже предлагали перенести скульптуру в сад посольства России.
Источник: novinky.cz