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Прага подарит первоклассникам школьные наборы

Прага подарит первоклассникам школьные наборы

Марина Комарова 1 0
Дети, которые пойдут в школу впервые в этом году, получат от администрации Праги школьный набор. В общей сложности город приобрел 16 тысяч комплектов для первоклассников на 1,55 млн крон (без НДС).
Прага подарит первоклассникам школьные наборы

В наборах будут акварельные краски, кисти, пластилин и пластиковый стаканчик для кистей. Другие полезные подарки включают в себя рабочую тетрадь, линейку, книжки-раскраски, журнал Kopretina и сумку со светоотражающими элементами и логотипом Праги.

«Начало учебного года всегда связано с более высокими расходами для родителей. Поэтому я очень рад, что Прага подарит школьные наборы первоклассникам», — отметил Вит Шимрал, советник мэра Праги по образованию.

Освоить принципы безопасного поведения на улице школьникам поможет учебник «Основы дорожного движения» для детей в возрасте от 6 до 9 лет, а также журнал Ferda. «Также мы усиливаем патрули городских полицейских на переходах возле школ в начале учебного года», — добавил заместитель мэра Петр Глубучек.

О том, что еще купить к началу учебного года, читайте в материале 420on.cz.

Источник: praha.eu

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Темы
школы Чехия Прага
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