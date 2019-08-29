Полицейский дрон помогает находить нарушителей в лесных массивах

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Моника Шиндлова. Полиция с беспилотником, оснащенным теплокамерой, изначально хотела отслеживать распространение пожаров. Вместо этого были обнаружены два палаточных лагеря возле холма Гоупак.
«Романтика в лесе закончилась после прибытия полицейского патруля», - сказал представитель полиции. Если по вине владельцев палаток в лесу произошло возгорание, то штраф увеличится до 15 000 крон. В полиции добавили, что в прошлом году в районе Пршибрам было зарегистрировано десять случаев пожаров по вине туристов.
Полиция использует беспилотники не только для поиска людей и документирования серьезных дорожно-транспортных происшествий, но и для мониторинга дорожного движения, особенно для отслеживания опасных обгонов, телефонных звонков во время вождения. Зимой дрон также используют при проверке заброшенных зон отдыха.
Источник: novinky.cz