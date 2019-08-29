ВОЗ: заболеваемость корью в Европе за год выросла вдвое

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила Чехию из списка стран, в которой нет кори. Аналогичное решение принято в отношении Великобритании, Греции и Албании.

Об этом говорится в докладе ВОЗ о кори и краснухе в Европе, рапространенном в четверг. Количество случаев заболевания корью в Европе удвоилось в годовом исчислении, поэтому ВОЗ призывает к дополнительной вакцинации.

В 48 европейских странах за первую половину этого года было зарегистрировано 89 994 случая заболевания корью, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В первой половине этого года в Европе было зарегистрировано больше случаев заболевания корью, чем за весь прошлый год. Основываясь на прошлогодней статистике, ВОЗ больше не считает Чешскую Республику, Великобританию, Грецию и Албанию странами, где ликвидировано это заболевание.

Во всем мире с января было подтверждено более 360 000 случаев кори, что является самым высоким показателем с 2006 года (почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Наиболее пострадавшими странами являются Конго, Мадагаскар и Украина. По оценкам ВОЗ, в 2017 году из-за кори умерло 109 000 человек, главным образом детей в возрасте до пяти лет.

Одна треть людей, вакцинированных против кори, не имеют достаточного количества антител в своем теле.

В середине июля Министерство здравоохранения Чехии заявило, что уже в этом году корью заболели 573 человека, тогда как в 2018 году общее количество заболевших было 203 человека.

Источник: idnes.cz