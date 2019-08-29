Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.85
USD
23.35
RUB
0.35
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
11d 28 °C
ВОЗ: заболеваемость корью в Европе за год выросла вдвое

ВОЗ: заболеваемость корью в Европе за год выросла вдвое

Марина Комарова 184 0
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) исключила Чехию из списка стран, в которой нет кори. Аналогичное решение принято в отношении Великобритании, Греции и Албании.
ВОЗ: заболеваемость корью в Европе за год выросла вдвое

Об этом говорится в докладе ВОЗ о кори и краснухе в Европе, рапространенном в четверг. Количество случаев заболевания корью в Европе удвоилось в годовом исчислении, поэтому ВОЗ призывает к дополнительной вакцинации.

В 48 европейских странах за первую половину этого года было зарегистрировано 89 994 случая заболевания корью, что более чем вдвое превышает показатель аналогичного периода прошлого года. 

В первой половине этого года в Европе было зарегистрировано больше случаев заболевания корью, чем за весь прошлый год. Основываясь на прошлогодней статистике, ВОЗ больше не считает Чешскую Республику, Великобританию, Грецию и Албанию странами, где ликвидировано это заболевание. 

Во всем мире с января было подтверждено более 360 000 случаев кори, что является самым высоким показателем с 2006 года (почти в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года). Наиболее пострадавшими странами являются Конго, Мадагаскар и Украина. По оценкам ВОЗ, в 2017 году из-за кори умерло 109 000 человек, главным образом детей в возрасте до пяти лет.

Одна треть людей, вакцинированных против кори, не имеют достаточного количества антител в своем теле.

В середине июля Министерство здравоохранения Чехии заявило, что уже в этом году корью заболели 573 человека, тогда как в 2018 году общее количество заболевших было 203 человека.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
Болезни Чехия Европа
Читайте
по теме 
Мальчику из России срочно требуются средства на обследование в Праге
09.08.2019 17:23 Общество
Мальчику из России срочно требуются средства на обследование в Праге
2015 0
В Чехии задержан нелегальный мигрант с заразным кожным заболеванием
01.08.2019 18:35 Общество
В Чехии задержан нелегальный мигрант с заразным кожным заболеванием
3643 0
Карел Готт отменил концерт из-за воспаления легких
25.07.2019 09:01 Общество
Карел Готт отменил концерт из-за воспаления легких
760 0
В публикациях на Facebook врачи и искусственный интеллект могут распознать психоз, алкоголизм и диабет
27.06.2019 10:29 Общество
В публикациях на Facebook врачи и искусственный интеллект могут распознать психоз, алкоголизм и диабет
1066 0
Последние новости:
29
августа
Полицейский дрон помогает находить нарушителей в лесных массивах
29.08.2019 16:06 Общество
Полицейский дрон помогает находить нарушителей в лесных массивах
1 0
В пражском районе Голешовице горело строящееся здание
29.08.2019 13:29 Общество
В пражском районе Голешовице горело строящееся здание
215 0
Чешский физик заявил о взрыве ядерного реактора под Северодвинском
29.08.2019 11:22 Общество
Чешский физик заявил о взрыве ядерного реактора под Северодвинском
937 0
В пражском зоопарке усыпили самку белого медведя
29.08.2019 09:51 Общество
В пражском зоопарке усыпили самку белого медведя
478 0
28
августа
Чешские врачи помогли родиться ребенку, у матери которого была зафиксирована смерть мозга
28.08.2019 15:10 Общество
Чешские врачи помогли родиться ребенку, у матери которого была зафиксирована смерть мозга
861 0
Около 280 тысяч российских туристов посетили Чехию в первой половине 2019 года
28.08.2019 13:55 Общество
Около 280 тысяч российских туристов посетили Чехию в первой половине 2019 года
450 0
Полиция может обвинить десять человек в уклонении от уплаты налогов при продаже сигарет
28.08.2019 12:37 Экономика
Полиция может обвинить десять человек в уклонении от уплаты налогов при продаже сигарет
358 0
Самолет Smartwings летел из Греции в Прагу с одним работающим мотором
28.08.2019 11:18 Общество
Самолет Smartwings летел из Греции в Прагу с одним работающим мотором
1325 0
Прага расторгла договоры еще с тремя пунктами обмена валют
28.08.2019 10:38 Экономика
Прага расторгла договоры еще с тремя пунктами обмена валют
1249 0
27
августа
Большинство псевдоисторических автомобилей в Праге не прошли проверку
27.08.2019 19:31 Общество
Большинство псевдоисторических автомобилей в Праге не прошли проверку
1280 0


Мобильная версия