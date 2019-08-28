Около 280 тысяч российских туристов посетили Чехию в первой половине 2019 года

Количество туристов из России, посетивших Чехию в первом полугодии 2019 года, снизилось примерно на 1%, сообщил директор CzechTourism Роман Прохазка.

«Практически поток туристов тот же самый в 2019 году, как и в 2018 году. В 2018-м приблизительно было 282 тысячи человек, в этом году – 278 тысяч. Это значит, что приблизительно на 1% ниже», — рассказал Прохазка на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду.

Он отметил, что эти показатели устраивают чешскую сторону.

Источник: Интерфакс