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Около 280 тысяч российских туристов посетили Чехию в первой половине 2019 года

Около 280 тысяч российских туристов посетили Чехию в первой половине 2019 года

Марина Комарова 1 0
Количество туристов из России, посетивших Чехию в первом полугодии 2019 года, снизилось примерно на 1%, сообщил директор CzechTourism Роман Прохазка.
Около 280 тысяч российских туристов посетили Чехию в первой половине 2019 года

«Практически поток туристов тот же самый в 2019 году, как и в 2018 году. В 2018-м приблизительно было 282 тысячи человек, в этом году – 278 тысяч. Это значит, что приблизительно на 1% ниже», — рассказал Прохазка на пресс-конференции в Екатеринбурге в среду.

Он отметил, что эти показатели устраивают чешскую сторону.

Источник: Интерфакс

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Темы
туристы Туризм Чехия
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