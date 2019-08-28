Самолет Smartwings летел из Греции в Прагу с одним работающим мотором

Чешская служба управления воздушным движением подвергла критике действия пилота самолета Smartwings, который летел в Прагу с одним работающим двигателем. О технической неисправности пилот не сообщил, чем подверг опасности жизнь пассажиров.

Об инциденте стало известно на прошлой неделе. По мнению экспертов, сокрытие серьезной технической проблемы могло поставить под угрозу безопасность полетов в значительной части воздушного пространства Европы.

Самолет летел с греческого острова Самос в Прагу. Никто из пассажиров не знал, что лайнер летит с одним работающим двигателем. Также этого не знали авиадиспетчеры стран, через которые пролетело воздушное судно.

«Они не сказали ни слова об отказе двигателя. Они лишь сообщили нам о технических проблемах», — заявил авиадиспетчер в Будапеште.

«Такая серьезная техническая проблема, как потеря функциональности одного из двух двигателей, конечно же, не является стандартной ситуацией, командир обязан сообщить об этом ответственному центру управления», — отметил пресс-секретарь Чешской службы управления воздушным движением Ричард Клима.

Инцидентом занимается Европейское авиационное агентство. «Жесткого требования перенаправлять самолет в ближайший подходящий аэропорт в подобных случаях нет», — признали в организации.

Самолет был отремонтирован после прибытия в Прагу. С 22 августа он совершил около 20 авиарейсов по всей Европе.