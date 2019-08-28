Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.84
USD
23.3
RUB
0.35
UAH
0.93
Энциклопедия Карта Погода
02d 28 °C
Самолет Smartwings летел из Греции в Прагу с одним работающим мотором

Самолет Smartwings летел из Греции в Прагу с одним работающим мотором

Марина Комарова 251 0
Чешская служба управления воздушным движением подвергла критике действия пилота самолета Smartwings, который летел в Прагу с одним работающим двигателем. О технической неисправности пилот не сообщил, чем подверг опасности жизнь пассажиров.
Самолет Smartwings летел из Греции в Прагу с одним работающим мотором
Об инциденте стало известно на прошлой неделе. По мнению экспертов, сокрытие серьезной технической проблемы могло поставить под угрозу безопасность полетов в значительной части воздушного пространства Европы. 
 
Самолет летел с греческого острова Самос в Прагу. Никто из пассажиров не знал, что лайнер летит с одним работающим двигателем. Также этого не знали авиадиспетчеры стран, через которые пролетело воздушное судно.
 
«Они не сказали ни слова об отказе двигателя. Они лишь сообщили нам о технических проблемах», — заявил авиадиспетчер в Будапеште.
 
«Такая серьезная техническая проблема, как потеря функциональности одного из двух двигателей, конечно же, не является стандартной ситуацией, командир обязан сообщить об этом ответственному центру управления», — отметил пресс-секретарь Чешской службы управления воздушным движением Ричард Клима.
 
Инцидентом занимается Европейское авиационное агентство. «Жесткого требования перенаправлять самолет в ближайший подходящий аэропорт в подобных случаях нет», — признали в организации.
 
Самолет был отремонтирован после прибытия в Прагу. С 22 августа он совершил около 20 авиарейсов по всей Европе.
 
Источник: ct24.ceskatelevize.cz
Рассказать всем:
Темы
самолёт Прага Чехия авиакомпании
Читайте
по теме 
Четыре рейса из Мюнхена в Прагу были отменены из-за приостановки работы аэропорта
27.08.2019 13:11 Экономика
Четыре рейса из Мюнхена в Прагу были отменены из-за приостановки работы аэропорта
968 0
В Московской области пассажирский самолет совершил аварийную посадку в кукурузном поле
15.08.2019 09:15 Общество
В Московской области пассажирский самолет совершил аварийную посадку в кукурузном поле
1052 0
Украинская авиакомпания SkyUp начнет летать в Чехию из Киева, Львова и Харькова
01.08.2019 10:13 Экономика
Украинская авиакомпания SkyUp начнет летать в Чехию из Киева, Львова и Харькова
3052 0
Самолеты WizzAir будут совершать полеты из Праги в Кишинев
23.07.2019 10:49 Экономика
Самолеты WizzAir будут совершать полеты из Праги в Кишинев
1345 0
Последние новости:
28
августа
Около 280 тысяч российских туристов посетили Чехию в первой половине 2019 года
28.08.2019 13:55 Общество
Около 280 тысяч российских туристов посетили Чехию в первой половине 2019 года
1 0
Полиция может обвинить десять человек в уклонении от уплаты налогов при продаже сигарет
28.08.2019 12:37 Экономика
Полиция может обвинить десять человек в уклонении от уплаты налогов при продаже сигарет
91 0
Прага расторгла договоры еще с тремя пунктами обмена валют
28.08.2019 10:38 Экономика
Прага расторгла договоры еще с тремя пунктами обмена валют
339 0
27
августа
Большинство псевдоисторических автомобилей в Праге не прошли проверку
27.08.2019 19:31 Общество
Большинство псевдоисторических автомобилей в Праге не прошли проверку
868 0
Марианская площадь в Праге преобразится
27.08.2019 14:03 Общество
Марианская площадь в Праге преобразится
843 0
Четыре рейса из Мюнхена в Прагу были отменены из-за приостановки работы аэропорта
27.08.2019 13:11 Экономика
Четыре рейса из Мюнхена в Прагу были отменены из-за приостановки работы аэропорта
968 0
Чехия сможет ежегодно принимать 40 тысяч украинских работников
27.08.2019 11:05 Экономика
Чехия сможет ежегодно принимать 40 тысяч украинских работников
1480 0
Украинца, который тяжело ранил ножом двух человек в Праге, суд отправил за решетку
27.08.2019 10:13 Общество
Украинца, который тяжело ранил ножом двух человек в Праге, суд отправил за решетку
1735 0
26
августа
Около половины браков в Праге заключают иностранцы
26.08.2019 20:11 Общество
Около половины браков в Праге заключают иностранцы
1371 0
Выбраны самые красивые девушки Чехии и Словакии. Фото
26.08.2019 14:51 Общество
Выбраны самые красивые девушки Чехии и Словакии. Фото
2587 0


Мобильная версия