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Большинство псевдоисторических автомобилей в Праге не прошли проверку

Большинство псевдоисторических автомобилей в Праге не прошли проверку

Марина Комарова 55 0
Инспекторы пражской мэрии проверили экскурсионные автомобили, стилизованные под исторические транспортные средства. Из 58 автомобилей 55 не прошли тест - в большинстве случаев их техническое состояние было неудовлетворительным.
Большинство псевдоисторических автомобилей в Праге не прошли проверку
Результаты проверок псевдоисторических автомобилей и автобусов службы HopOn HopOff представил во вторник заместитель мэра по транспорту Адам Шейнхерр. Проверки проходили, в основном, в Праге 1. Десять автомобилей были немедленно эвакуированы из-за обнаруженных серьезных дефектов. Еще 22 автомобиля должны в течение 30-ти дней пройти техосмотр.
 
Среди недостатков муниципалитет обнаружил, к примеру, отсутствующий VIN-код, неполную маркировку транспортного средства, отсутствие запасного колеса или обязательного оборудования и ремней безопасности. Среди других дефектов Шейнхерр назвал крепление колес с помощью одного болта, установленные зеркала заднего вида от мотоциклов или неисправные фары.
 
В настоящее время в Праге насчитывается около 120 «исторических» автомобилей, которые предлагают туристам обзорные экскурсии.
 
Источник: idnes.cz
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Автомобили Прага туристы
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