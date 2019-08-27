Большинство псевдоисторических автомобилей в Праге не прошли проверку

Инспекторы пражской мэрии проверили экскурсионные автомобили, стилизованные под исторические транспортные средства. Из 58 автомобилей 55 не прошли тест - в большинстве случаев их техническое состояние было неудовлетворительным.

Результаты проверок псевдоисторических автомобилей и автобусов службы HopOn HopOff представил во вторник заместитель мэра по транспорту Адам Шейнхерр. Проверки проходили, в основном, в Праге 1. Десять автомобилей были немедленно эвакуированы из-за обнаруженных серьезных дефектов. Еще 22 автомобиля должны в течение 30-ти дней пройти техосмотр.

Среди недостатков муниципалитет обнаружил, к примеру, отсутствующий VIN-код, неполную маркировку транспортного средства, отсутствие запасного колеса или обязательного оборудования и ремней безопасности. Среди других дефектов Шейнхерр назвал крепление колес с помощью одного болта, установленные зеркала заднего вида от мотоциклов или неисправные фары.

В настоящее время в Праге насчитывается около 120 «исторических» автомобилей, которые предлагают туристам обзорные экскурсии.