Выбраны самые красивые девушки Чехии и Словакии. Фото

Проект был создан путем объединения конкурсов красоты Česká Miss и Miss Universe Slovenskej republiky.
Две самые красивые девушки из Чехии и Словакии получили короны, украшенные золотом, серебром, двумя голубыми топазами, семью бриллиантами и жемчугом. Стоимость каждой короны превышает 400 тысяч крон.
Мисс Чехии Барбора Годачова. Фото Michal Krumphanzl, ČTK
Чешско-словацкая мисс — 2019 получила контракт на сумму 100 тысяч евро и квартиру в Праге. Она сможет принять участие в конкурсе красоты Miss Earth.
Чешско-словацкая мисс Клара Ваврушкова. Фото Michal Krumphanzl, ČTK
Национальный конкурс красоты проводится в Чешской Республике более 30 лет.
Источник: novinky.cz