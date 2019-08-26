Выбраны самые красивые девушки Чехии и Словакии. Фото

23-летняя Барбора Годачова из Теплице стала победительницей конкурса «Мисс Чехии» этого года. Чешско-словацкой мисс 2019 года стала 20-летняя чешка Клара Ваврушкова из города Костелец-над-Орлицей.

Проект был создан путем объединения конкурсов красоты Česká Miss и Miss Universe Slovenskej republiky.

Две самые красивые девушки из Чехии и Словакии получили короны, украшенные золотом, серебром, двумя голубыми топазами, семью бриллиантами и жемчугом. Стоимость каждой короны превышает 400 тысяч крон.

Мисс Чехии Барбора Годачова. Фото Michal Krumphanzl, ČTK

Чешско-словацкая мисс — 2019 получила контракт на сумму 100 тысяч евро и квартиру в Праге. Она сможет принять участие в конкурсе красоты Miss Earth.

Чешско-словацкая мисс Клара Ваврушкова. Фото Michal Krumphanzl, ČTK

Национальный конкурс красоты проводится в Чешской Республике более 30 лет.

Источник: novinky.cz