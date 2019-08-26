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Понедельник, 26 августа, стал самым трагическим днем года на чешских дорогах

Понедельник, 26 августа, стал самым трагическим днем года на чешских дорогах

Марина Комарова 604 0
Четыре человека не пережили лобовое столкновение автомобиля с грузовиком возле Судомержице в районе Годонина. Полиция расследует причину аварии, дорога I/55 закрыта в обоих направлениях, подтвердил пресс-секретарь полиции Южной Чехии Петр Замечник.
Понедельник, 26 августа, стал самым трагическим днем года на чешских дорогах

Транспортные средства столкнулись около пяти часов утра перед поворотом на Скалице. «По предварительным данным, женщина, управлявшая легковым автомобилем, по неустановленным причинам выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком», — рассказал Замечник. В результате ДТП погибли двое взрослых и двое детей школьного возраста. Еще один ребенок с серьезными травмами был доставлен на вертолете в больницу в Брно.

Полиция просит возможных свидетелей или водителей, у которых в автомобилях установлена видеокамера и которые в это время проезжали по данном участку, позвонить по номеру 158.

Утром в понедельник еще два человека погибли в районе города Гавличкув-Брод, где несколько транспортных средств столкнулись на главной дороге №38 возле Радостина. Еще по меньшей мере пять человек получили ранения в результате аварии, двое тяжело раненых доставлены в больницы вертолетом. 

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
полиция авария Чехия Автомобили
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