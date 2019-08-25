Памятник маршалу Коневу очистили от краски

Несколько человек 24 августа частично очистили памятник маршалу Ивану Коневу в Праге 6. Как уже сообщал 420on.cz, в ночь на 22 августа неизвестные вандалы облили мемориал красной краской.

Вчера надпись «Нет, кровавому маршалу, мы не забудем» и даты «45, 56, 61, 68» исчезли с постамента. Однако на памятнике по-прежнему видны следы красной краски. Пресс-секретарь администрации Праги 6 Ондрей Шрамек заявил CTK, что это не акция городского округа. Полиция знает личность людей, которые очистили памятник, но нет никаких признаков того, что они действовали незаконно, сказал пресс-секретарь полиции Ян Рыбански.

Полиция была вызвана к памятнику маршалу Коневу 24 августа около 13:00. Когда прибыл патруль, несколько человек очистили мемориал. «По моим данным, нарушений не было», - сказал Рыбански.

Полиция расследует дело по подозрению в вандализме, преступнику грозит до одного года лишения свободы.

Посольство Российской Федерации в Чешской Республике осудило акт вандализма в отношении памятника маршалу Коневу.

«Варварская выходка оскорбляет память о тысячах солдат и офицеров Красной Армии, погибших на чешской земле в боях с нацистскими оккупантами за освобождение Праги (а ведь именно за это был установлен памятник). Атаки на монумент являются также осквернением памяти жертв Холокоста, поскольку именно войска 1-го Украинского фронта и возглавлявший их Иван Степанович Конев вошли в историю как освободители (в 1945 году) печально известных нацистских “фабрик смерти” Освенцим и Терезин», — говорится в заявлении посольства.